Лига Европы: "Манчестер Юнайтед" вынес "Рому", а "Арсенал" проиграл "Вильярреалу"

"Манчестер Юнайтед" — "Рома" — 6:2

"Манчестер Юнайтед" одержал разгромную победу над "Ромой" в первом полуфинальном матче Лиги Европы — 6:2. Правда, к 34-й минуте встречи "красные дьяволы" уступали со счётом 1:2, но уже во втором тайме отыгрались, да как! По дублю оформили Эдинсон Кавани и Бруну Фернандеш, по голу забили Поль Погба и Мейсон Гринвуд. У итальянской команды отличились Лоренцо Пеллегрини с пенальти и Эдин Джеко.

What a second half. What a team.



Halfway there, boys 👊



🔴 #MUFC

🏆 #UEL — Manchester United (@ManUtd) April 29, 2021

Первого финалиста Лиги Европы мы уже, кажется, узнали.

"Вильярреал" — "Арсенал" — 2:1

В параллельном матче "Вильярреал" дома обыграл "Арсенал" со счётом 2:1. У испанского клуба отличились Мануэль Тригерос и Рауль Альбиоль, единственный гол у канониров забил Николя Пепе.

Defeat on the night - but a potentially crucial away goal.



🟡 2-1 🔵 (FT)



🏆 #UEL — Arsenal (@Arsenal) April 29, 2021

При этом в матче было два удаления. На 57-й минуте "Арсенал" остался без полузащитника Дани Себальоса, а на 80-й минуте красную карточку получил хавбек испанского клуба Этьен Капу.

Отметим, что ответные встречи состоятся 6 мая.

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