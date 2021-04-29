"Барселона" проиграла "Гранаде" и упустила шанс выйти на первое место в Ла Лиге

"Барселона" дома уступила "Гранаде" в матче 33-го тура чемпионата Испании по футболу — 1:2. Счёт в матче открыл лидер каталонцев Лионель Месси с передачи Антуана Гризманна. Во втором тайме Дарвин Мачис сравнял счёт, а спустя несколько минут Хорхе Молина вывел гостей вперёд.

Интересно, что второй тайм "Барса" доигрывала без главного тренера Рональда Кумана, который на 66-й минуте был удалён.

"Барселона" сенсационно упустила шанс впервые в сезоне подняться на чистое первое место в турнирной таблице. Сине-гранатовые с 71 очком остаются на третьем месте. У лидирующего "Атлетико" — 73, у "Реала" — 71.

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