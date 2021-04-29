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Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали трогательное видео в честь 10-летия свадьбы

В социальных сетях они поблагодарили подписчиков за тёплые слова и многолетнюю поддержку.

29 апреля 2021, 21:26

Фото © Getty Images / Comic Relief / BBC Children in Need / Comic Relief

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отмечают десятилетие свадьбы. 29 апреля 2011 года они обменялись клятвами верности в Вестминстерском аббатстве. В честь юбилея герцог и герцогиня Кембриджские поделились трогательными фотографиями и видео.

На видео, опубликованном в "Инстаграме" Кенсингтонского дворца, Уильям, Кейт, а также их дети Джордж, Шарлотта и Луи гуляют вдоль пляжа, дурачатся, жарят зефир на огне, тем самым показывая, что всё в их семье чудесно.

"Спасибо всем за тёплые слова в годовщину нашей свадьбы. Мы невероятно благодарны за 10 лет поддержки, которую получила наша семья. Уильям и Кейт", — говорится в подписи к видео.

Также пара показала несколько милых фото, сделанных Крисом Флойдом.

Wishing The Duke and Duchess of Cambridge a very happy wedding anniversary. Today marks ten years since Their Royal Highnesses exchanged vows at Westminster Abbey. 📸: Chris Floyd and Press Association

Posted by The Royal Family on Thursday, April 29, 2021
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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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