Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали трогательное видео в честь 10-летия свадьбы

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отмечают десятилетие свадьбы. 29 апреля 2011 года они обменялись клятвами верности в Вестминстерском аббатстве. В честь юбилея герцог и герцогиня Кембриджские поделились трогательными фотографиями и видео.

На видео, опубликованном в "Инстаграме" Кенсингтонского дворца, Уильям, Кейт, а также их дети Джордж, Шарлотта и Луи гуляют вдоль пляжа, дурачатся, жарят зефир на огне, тем самым показывая, что всё в их семье чудесно.

"Спасибо всем за тёплые слова в годовщину нашей свадьбы. Мы невероятно благодарны за 10 лет поддержки, которую получила наша семья. Уильям и Кейт", — говорится в подписи к видео.

Также пара показала несколько милых фото, сделанных Крисом Флойдом.

Wishing The Duke and Duchess of Cambridge a very happy wedding anniversary. Today marks ten years since Their Royal Highnesses exchanged vows at Westminster Abbey. 📸: Chris Floyd and Press Association Posted by The Royal Family on Thursday, April 29, 2021

Ранее Лайф писал о том, что другой внук королевы Великобритании Елизаветы II, принц Гарри, отказался отмечать юбилей бабушки и улетел в США к своей жене Меган Маркл. В Лондон герцог Сассекский приезжал на похороны своего деда — принца Филиппа.

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