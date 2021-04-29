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"Вряд ли крупные страны её поддержат": Эксперт оценил антироссийскую резолюцию Европарламента

По его мнению, в документе собраны "все текущие направления претензий" к Москве.

29 апреля 2021, 21:43
<p>Фото © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET / POOL</p>

Фото © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET / POOL

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил принятие Европейским парламентом резолюции по России, в которой содержатся призывы к санкциям против "Северного потока — 2", "Росатома", "русских олигархов", а также к отключению РФ от международной платёжной системы SWIFT.

По мнению эксперта, в документе собраны "все текущие направления претензий к России". При этом утверждение резолюции показало, что указанные там тезисы не находят широкого отклика среди политиков и населения, уверен он.

"Видимо, надо было их обобщить, и то, что эта резолюция появилась, говорит о том, что эти претензии не находят широкой поддержки среди политиков и среди населения. Поэтому, видимо, это такая идея — их формализовать и придать звучание как парламентской инициативе", — объяснил Оленченко в беседе с RT.

Эксперт добавил, что это можно рассматривать как "слабость этих утверждений". Он добавил, что "вряд ли какие-то крупные страны поддержат эту резолюцию в практической деятельности".

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Ранее Европарламент призвал Евросоюз отключить Россию от платёжной системы SWIFT и остановить строительство проекта "Северный поток — 2".

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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