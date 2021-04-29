"Вряд ли крупные страны её поддержат": Эксперт оценил антироссийскую резолюцию Европарламента
По его мнению, в документе собраны "все текущие направления претензий" к Москве.
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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил принятие Европейским парламентом резолюции по России, в которой содержатся призывы к санкциям против "Северного потока — 2", "Росатома", "русских олигархов", а также к отключению РФ от международной платёжной системы SWIFT.
По мнению эксперта, в документе собраны "все текущие направления претензий к России". При этом утверждение резолюции показало, что указанные там тезисы не находят широкого отклика среди политиков и населения, уверен он.
"Видимо, надо было их обобщить, и то, что эта резолюция появилась, говорит о том, что эти претензии не находят широкой поддержки среди политиков и среди населения. Поэтому, видимо, это такая идея — их формализовать и придать звучание как парламентской инициативе", — объяснил Оленченко в беседе с RT.
Эксперт добавил, что это можно рассматривать как "слабость этих утверждений". Он добавил, что "вряд ли какие-то крупные страны поддержат эту резолюцию в практической деятельности".
Ранее Европарламент призвал Евросоюз отключить Россию от платёжной системы SWIFT и остановить строительство проекта "Северный поток — 2".
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