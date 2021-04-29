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Большинство россиян считают, что страна стоит на острие прогресса в оборонной сфере

На втором месте, по мнению граждан страны, находится атомная энергетика и космическая отрасль.

29 апреля 2021, 21:58
<p>Танк Т-90А. Фото © Wikipedia</p>

Танк Т-90А. Фото © Wikipedia

Глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров заявил, что, согласно проведённому центром опросу, 65% россиян считают, что страна находится на острие в оборонной сфере.

"На втором месте космос и атомная энергетика — 41 и 42%. На третьем месте с большим отставанием медицина — 25%", — отметил социолог в эфире радио "Комсомольская правда".

Также, согласно опросу, 18% респондентов полагают, что Россия находится в авангарде технологического прогресса. Ещё 37% выбрали вариант "скорее, относимся".

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"Все остальные — нет. Что интересно, когда мы опрашиваем отдельно людей с высшим образованием, то тут оценки более критичные. Мы предполагаем, что эти люди больше знают о том, что у нас на самом деле с технологическим развитием и что с технологическим развитием в других странах мира", — добавил Фёдоров.

Глава ВЦИОМа добавил, что ни одна страна сегодня не может быть лидером по всему спектру технологий. Даже США, которые вкладывают больше всего денег в технологическое развитие.

Ранее Лайф писал, что американцев обеспокоила российская противоракета, летящая быстрее пули. Новейший реактивный снаряд способен разгоняться до скорости три километра в секунду и отражать удары из космоса.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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