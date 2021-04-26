Готовятся к войне: топ-15 стран, которые тратят на оборону больше всех

Больше всего на оборону, по мнению экспертов, тратит американское правительство. За прошлый год Штаты вложили в свой военно-промышленный сектор около 778 миллиардов долларов. Это втрое больше, чем Китай, который идёт на втором месте. Зато у азиатской страны самый большой рост военных расходов за последние 10 лет — плюс 76%. Россия в этом рейтинге разместилась на четвёртом месте после Индии. В отечественную оборону вложили около 62 миллиардов долларов. При этом за последние 10 лет денег тратится больше на четверть.

Рывок в военных вложениях за последнее десятилетие сделали Украина, Румыния и Турция. Но если уровень роста расходов последней примерно равен китайскому, то Украина тратит на оборону втрое больше, чем 10 лет назад.

Инфографика по расходам

Как отмечают эксперты, рост военных расходов не повысил уровень мирового ВВП, он снизился на 4,4% в среднем, в основном это связано с пандемией CoViD-19. Интересным выглядит и соотношение армий стран, которые больше всего вкладывают, а значит, вероятно, эффективнее используют средства. Мощь российских военных, по данным экспертов, здесь на третьем месте. А вот Великобритания, несмотря на внушительные расходы, едва ли попадает в первую десятку. Лайф сравнил военную мощь стран в инфографике.

Инфографика по сравнению

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