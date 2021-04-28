Американцев обеспокоила российская противоракета, летящая быстрее пули

Новая российская ракета системы ПРО может создать серьёзную угрозу безопасности США. Об этом пишет американское издание 19FortyFive, комментируя видео недавних испытаний. Американское издание напомнило, что, по данным российских военных, ракета способна разгоняться до скорости 3 км/сек, то есть лететь быстрее пули, а также поражать спутники противника.

"Это ещё одно свидетельство продолжающихся усилий России по разработке и испытанию космических систем. Это ложится в опубликованную Кремлём военную доктрину применения оружия, которое держит под угрозой космические активы США и союзников", — сказал генерал Космических сил США Джон Рэймонд.

Такую бурную реакцию вызвало испытание новой ракеты системы ПРО, проведённое в апреле боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) на полигоне Сары-Шаган (Казахстан).

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