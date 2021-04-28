Мясников опроверг популярный миф о необходимости пить много воды

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, сколько воды в среднем нужно человеческому организму в день. Пост, посвящённый этой теме, он опубликовал на своей странице в "Инстаграме".

По словам Мясникова, при нормальной температуре окружающей среды организм теряет примерно 1600 миллилитров воды. При этом с продуктами питания, а также благодаря процессу оксигенации в организм поступает 1200 миллилитров.

"Разница между двумя этими показателями — 400 миллилитров, у кого-то — 500 миллилитров. Вот столько влаги жизненно необходимо: воды, чая, кофе, вина, наконец! Всё, что вы выпьете дополнительно, выведут почки или, при нарушении их функции, задержится в виде отёков", — написал Мясников.

В связи с этим медик призвал граждан не следовать советам "знатоков", призывающих пить много воды, а доверять только своей̆ жажде.

"Если не подстёгивать её солью, то организм выйдет на индивидуальный и правильный уровень потребления воды. Подчёркиваю: сам выйдет! Водно-солевой баланс — один из самых стойких в нашем организме!" — резюмировал Мясников.

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