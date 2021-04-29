Фестиваль пива Октоберфест в 2021 году пройдёт в пустыне Дубая

Немецкий пивной фестиваль Октоберфест в 2021 году решено перенести в Объединённые Арабские Эмираты из-за пандемии. Как сообщает Der Shpigel, распорядитель берлинской рождественской ярмарки Чарльз Блюм подтвердил, что гулянье состоится в пустыне рядом с портом Дубая на площади 420 тыс. кв. метров.

Организаторы уже договорились об условиях проведения с властями ОАЭ. Например, пиво в Дубае будет продаваться исключительно на территории проведения мероприятия. Нетрезвых гостей решено развозить по отелям в специально выделенных автобусах, чтобы те не смущали остальных жителей города.

"Речь идёт об уважении к обеим культурам", — сказал Блюм.

Начало намечено на 7 октября. Для фестиваля планируется построить более 30 палаток. Расходы по проведению оцениваются примерно в €50 млн. На участие завилось большое число немецких пивоварен. А также планируется прибытие селебрити, в числе которых актёр и политик Арнольд Шварценеггер, актриса Памела Андерсон, бывший футболист Лотар Маттеус.

Между тем без зрителей может пройти Олимпиада в Токио. Организаторы рассматривают такой вариант, но попробуют сделать всё, чтобы его избежать.

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