Блинкен заявил о намерении посетить Украину на следующей неделе
Визит американского госсекретаря связан с растущей напряжённостью между Киевом и Москвой.
Фото © ТАСС
Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится на Украину на следующей неделе. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Си-би-эс, фрагмент которого был показан в эфире.
Глава американской дипломатии сказал, что у украинских рубежей "было сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года". Блинкен при этом отметил, что США фиксируют отвод части российских войск от границы с Украиной.
"Мы видели, что за последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить", — сказал глава Госдепа.
Ранее Лайф сообщал, что визит Блинкена в Киев должен показать союзникам Штатов по НАТО, что Вашингтон не намерен отказываться от жёсткого курса в отношении Москвы на запланированной на лето встрече лидеров США и РФ.
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