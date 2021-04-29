Актрису из "Глухаря" задержали в Москве за кражу

Актриса Людмила Халилуллина, известная зрителю по сериалам "Глухарь" и "Склифосовский", задержана по подозрению в краже. Как сообщает 5-tv.ru, знаменитость нашла на улице банковскую карту и не отнесла её в полицию, а решила воспользоваться находкой.

К моменту задержания звезда успела потратить с чужого счёта полторы тысячи рублей. В квартире актрисы прошли обыски, а её саму после допроса отпустили под подписку о невыезде. Следствие ещё ведётся.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве задержали 42-летнего актёра театра и кино Андрея Лаптева. Он снимался в таких картинах, как "Большая игра", "Закон и порядок", "Безмолвный свидетель" и "Я счастливая!".

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