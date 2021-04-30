Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Число погибших в давке на празднике в Израиле увеличилось до 38

Ещё 38 пострадавших в критическом состоянии дожидаются эвакуации с места трагедии.

30 апреля 2021, 00:31

Количество погибших в результате давки на религиозном празднике Лаг ба-Омер в районе горы Мерон в Израиле выросло до 38. Об этом сообщает газета "Гаарец" со ссылкой на медиков.

Экстренная медицинская служба — Маген Давид Адом (МаДА, Красная Звезда Давида) — подтвердила гибель десятков человек на еврейском празднике. Там уточнили, что шесть пострадавших при давке экстренно доставлены в больницы. 38 человек в критическом состоянии дожидаются эвакуации. Состояние ещё 18 пострадавших оценивается как тяжёлое, двое получили ранения средней тяжести, 39 — лёгкие.

Почти 30 человек погибли в результате давки на религиозном празднике в Израиле

Почти 30 человек погибли в результате давки на религиозном празднике в Израиле

Ранее сообщалось, что в Грузии шесть человек пострадали в ходе конфликта между священниками и прихожанами: перила балкона не выдержали давки и рухнули вместе с людьми.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1