Число погибших в давке на празднике в Израиле увеличилось до 38
Ещё 38 пострадавших в критическом состоянии дожидаются эвакуации с места трагедии.
Количество погибших в результате давки на религиозном празднике Лаг ба-Омер в районе горы Мерон в Израиле выросло до 38. Об этом сообщает газета "Гаарец" со ссылкой на медиков.
Tragedia de Meron en #Israel #Meron #מירון pic.twitter.com/7Zu39DNj2x— Agencia AJN (@AgenciaAJN) April 30, 2021
Экстренная медицинская служба — Маген Давид Адом (МаДА, Красная Звезда Давида) — подтвердила гибель десятков человек на еврейском празднике. Там уточнили, что шесть пострадавших при давке экстренно доставлены в больницы. 38 человек в критическом состоянии дожидаются эвакуации. Состояние ещё 18 пострадавших оценивается как тяжёлое, двое получили ранения средней тяжести, 39 — лёгкие.
Ранее сообщалось, что в Грузии шесть человек пострадали в ходе конфликта между священниками и прихожанами: перила балкона не выдержали давки и рухнули вместе с людьми.
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