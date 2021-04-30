В США предложили установить слежку за российской микроэлектроникой

Сенатор Джош Хоули предложил обязать подрядчиков уведомлять Пентагон о наличии в поставляемом ими оборудовании печатных плат, произведённых в России, Китае, Иране или КНДР. По его мнению, перечисленные страны являются "стратегическими соперниками" Вашингтона и предоставляют "угрозу" для американских оборонных систем.

"Крайне важно, чтобы мы предоставляли все необходимые инструменты для обеспечения безопасности всей цепочки поставок электроники, чтобы наши военные могли быть полностью уверены в оружии, на которое они полагаются для защиты нашей страны", — говорится в законопроекте, опубликованном на сайте конгресса.

Основная идея этой инициативы состоит в том, чтобы уменьшить зависимость Соединённых Штатов от ряда государств. Здесь опасаются, что электроника, изготовленная в "стратегически опасных" странах, может вызвать саботаж или взломать американские системы.

Ранее Лайф писал, что в США увидели угрозу изменения ядерных сил России. В Пентагоне опасаются, что потенциал стратегических возможностей РФ станет несимметричным западному из-за никогда прежде не применявшихся видов вооружения.

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