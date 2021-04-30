В ходе конфликта на границе с Таджикистаном погибло 13 граждан Киргизии

Число граждан Киргизии, погибших за время конфликта на границе с Таджикистаном, увеличилось до 13. Об этом сообщили в Минздраве республики.

"За время конфликта на границе с Таджикистаном погибло 13 жителей республики", — рассказала ТАСС представитель министерства.

Она уточнила, что в результате конфликта с киргизской стороны пострадал 121 человек. 25 раненых были эвакуированы из больниц Баткенской области в Бишкек.

Напомним, в ночь на 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнули крупные бои, стороны стянули в зону конфликта тяжёлую бронетехнику. Оба государства обвиняют друг друга в провоцировании конфликта. Позже министры иностранных дел Таджикистана и Киргизии договорились о прекращении огня и отводе подразделений на исходные позиции.

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