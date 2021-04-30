"Недалёкие рассуждения": Пушков ответил болгарам, предрекшим России поражение в войне с НАТО

Сенатор Алексей Пушков ответим болгарским читателям издания "Дневник", которые предрекли России поражение в случае войны с НАТО. Комментаторы оставили русофобские комментарии под публикацией об учениях РФ в Крыму, конфликте на востоке Украины, а также военно-техническом сотрудничестве Турции и Киева.

"Если США захотят, России конец, потому что весь цивилизованный мир объединён в НАТО. <…> В случае конфликта русских сотрут с карты, прежде чем они поймут, куда запускать ракеты", — написал под статьёй пользователь с ником coy341048611.

Пользователи признали, что Украина не может соперничать с Россией в военном плане. Они сочли, что тягаться с Москвой может Анкара, у которой "вторая по численности армия в НАТО". По мнению одного из читателей, единственное, что останавливает Турцию, — ядерное оружие России. Были и те, кто занял другую позицию.

"Исторически сложилось так, что в военных конфликтах Российская и Османская империи с момента своего основания, в XVII и XV веках, были как противниками, так и союзниками. Однако по болгарским учебникам истории остаётся ощущение, что они противники по определению. Превозношение той или другой страны заканчивалось в ущерб Болгарии", — предупредил fkm26555709.

"Правительство должно немедленно отправить две резиновые лодки, предоставленные нам НАТО, чтобы остановить российские атомные подводные лодки", — пошутил Dimitar Kunev.

Пушков счёл русофобские рассуждения недалёкими. Российский сенатор напомнил, что в годы Второй мировой Болгария была союзником Гитлера.

"Удивительно недалёкие рассуждения. И удивляет градус ненависти к России в некоторых отзывах. Предшественники этой публики когда-то тоже относили Болгарию к "цивилизованному миру" во главе с Гитлером", — написал Пушков в "Твиттере".

Ранее Лайф писал о том, что Болгария высылает российского дипломата.

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