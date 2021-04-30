Без срока давности: Минобороны рассекретило уникальные архивы о взятии Берлина

Центральный архив Минобороны России рассекретил документы по проекту "Без срока давности" о завершающей фазе разгрома нацистской Германии. Здесь показаны снимки разрушенных ключевых зданий в системе обороны фашистов и ведомости потерь Красной Армии.

"До Рейхстага осталось 2250 метров по прямой. Общий штурм Берлина, распадаясь порой на отдельные, подчас неуловимые и малозаметные и наблюдаемые, но кровопролитные и смертельные схватки отдельных и небольших групп пехотинцев, орудийных расчётов, экипажей танков и самоходных орудий, требовавших в условиях ближнего боя в разрушенном большом городе личной и беззаветной храбрости, умения и находчивости, принимал всё более и более ожесточённый характер", — отмечается в записи журнала от 27 апреля 1945 года.

Согласно документу, немецкие войска упорно сопротивлялись Советской армии — "с обречённостью смертников". Вражеские войска атаковали мелкими боевыми группами, а также отдельными автоматчиками и снайперами. В журнале 5-й ударной армии приводятся фотографии телеграфа, здания Министерства иностранных дел и гестапо, а также Рейхстага. Степень их разрушения говорит об усилившейся ожесточённости и кровопролитности шедших там боёв. Решающий штурм Берлина длился девять дней. Переломным стал восьмой день — 30 апреля.

"День 1 мая 1945 года был девятым и последним днём штурма. В 06:00 2.5.45 г. остатки немецкого гарнизона, оборонявшего Берлин, капитулировали", — указано 2 мая 1945-го в журнале армии.

В рамках проекта обнародованы также учётная карточка мемориального комплекса в Трептов-парке, журналы боевых действий частей и подразделений 1-го Белорусского фронта, именные списки безвозвратных потерь, наградные листы и описания подвигов бойцов и командиров, документы из личного дела одного из создателей мемориала — Евгения Вучетича. Под его знаменитым монументом — Воином-освободителем — захоронены в братской могиле многие советские солдаты и офицеры, участвовавшие в штурме Берлина. В карточке мемориала сказано, что в Трептов-парке покоится 7200 красноармейцев, имена 2770 из которых известны.

В разделе содержится и ряд наградных листов, а также сами подвиги бойцов. Так, например, командир стрелкового взвода Анатолий Лапшев был удостоен звания Героя СССР. Участвуя в ночных боевых действиях на подступах к Берлину, он сумел отрезать путь отхода противнику. 26 апреля 1945 года он был убит. Командир автоматного отделения старший сержант Касим Хайсаров одним из первых ворвался в Берлин. В уличных боях он уничтожил девять "фаустников" и взял в плен 11 солдат противника. Он геройски погиб 1 мая 1945 года. Орденом Отечественной войны II степени посмертно награждена старшая радиотелеграфистка Зинаида Серкова. Несмотря на трудности, она обеспечивала корпус советских бойцов устойчивой связью.

Архивные документы, входящие в экспозицию мультимедийного раздела, рассекречены и опубликованы в рамках проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны России рассекретило документы о зверствах нацистов. В архиве содержатся свидетельства о массовых убийствах мирных жителей. Материалы также публикуются в рамках федерального проекта "Без срока давности", реализуемого по поручению президента Российской Федерации.

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