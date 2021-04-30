Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Утечку на МКС начали искать с помощью супа

Промежуточную камеру закрыли до прибытия на орбиту очередного грузового корабля "Прогресс МС-17".

30 апреля 2021, 01:20
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Astro_Maker/status/1000044668938342402" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Astro_Maker</a></p>

Фото © Twitter / Astro_Maker

На Международной космической станции (МКС) на два месяца изолировали отсек российского модуля "Звезда", в котором была выявлена утечка воздуха. Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землёй, транслируемых НАСА.

"Люк в промежуточную камеру закрыт", — доложил космонавт Пётр Дубров специалистам подмосковного Центра управления полётами.

Перед закрытием люка он рассыпал в отсеке сухой суп в качестве индикатора мест утечки воздуха и установил там видеокамеру. С помощью неё экипаж будет фиксировать районы скопления индикаторов. Промежуточная камера будет закрыта до прибытия на МКС очередного грузового корабля "Прогресс МС-17", запуск которого запланирован на 30 июня.

В утечке воздуха в российском модуле МКС заподозрили шаттлы США и Европы

В утечке воздуха в российском модуле МКС заподозрили шаттлы США и Европы

Ранее российские космонавты заделали две трещины на МКС, однако утечка воздуха всё равно продолжалась. В "Роскосмосе" сообщили, что станция устарела, и заявили о планах страны выйти из проекта МКС до 2025 года.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1