Утечку на МКС начали искать с помощью супа

На Международной космической станции (МКС) на два месяца изолировали отсек российского модуля "Звезда", в котором была выявлена утечка воздуха. Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землёй, транслируемых НАСА.

"Люк в промежуточную камеру закрыт", — доложил космонавт Пётр Дубров специалистам подмосковного Центра управления полётами.

Перед закрытием люка он рассыпал в отсеке сухой суп в качестве индикатора мест утечки воздуха и установил там видеокамеру. С помощью неё экипаж будет фиксировать районы скопления индикаторов. Промежуточная камера будет закрыта до прибытия на МКС очередного грузового корабля "Прогресс МС-17", запуск которого запланирован на 30 июня.

Ранее российские космонавты заделали две трещины на МКС, однако утечка воздуха всё равно продолжалась. В "Роскосмосе" сообщили, что станция устарела, и заявили о планах страны выйти из проекта МКС до 2025 года.

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