"Ему не нужна нянька": Кравчук заявил, что Зеленский должен поговорить с Путиным тет-а-тет

Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться и поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным наедине, без участия западных партнёров. Такое мнение высказал глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу, экс-лидер Незалежной Леонид Кравчук в эфире радио НВ.

"Зеленскому не нужна постоянно нянька", — так Кравчук ответил на вопрос, стоит ли украинскому лидеру встречаться с Путиным тет-а-тет.

Он также отметил, что позиция США, ЕС, НАТО и всех оппонентов России и тех, кто поддерживает Украину, выражена "чётко и однозначно". Зеленский может опираться на данную позицию, однако на первом месте должны стоять интересы Незалежной, считает Кравчук.

Первый президент Украины убеждён, что встреча Путина и Зеленского необходима, она обязательно состоится. После саммита стороны "пойдут шаг за шагом к урегулированию других отношений", а вот какое у них будущее — "это будет в порядке обсуждения", заключил политик.

Ранее Лайф писал о том, что Кравчук решил больше не ездить на переговоры по Донбассу в Минск.

Авторы