Президент Молдавии объяснила, что ей мешает посетить Россию
По её словам, между странами идёт обсуждение проблем в отношениях, в том числе по поводу поставки вакцины от коронавируса.
Фото © ТАСС
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что хотела бы посетить Россию, потому что отношения с ней очень важны. Однако, по словам главы государства, сейчас для этого нет условий.
"Я открыта к этому визиту, хотя пандемический и, возможно, политический кризис пока не создали условий для него. Для нас важны отношения с Россией, где работает большое число наших граждан", — пояснила глава Молдавии в своём выступлении в эфире Pro TV.
По её словам, по дипломатическим каналам идёт обсуждение проблем в двусторонних отношениях, в том числе по поводу поставки вакцины от коронавируса. Санду также рассказала, что направила Москве просьбу о продлении льготного режима для молдавских товаров, который закончился 31 марта. Молдавский лидер поблагодарила РФ за предоставленную гуманитарную помощь.
Ранее сообщалось, что президент Молдавии подписала указ о роспуске парламента и досрочных выборах.
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