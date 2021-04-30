Крейсер "Москва" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Вулкан" в Чёрном море
Морской полигон и прилегающая акватория были закрыты для судоходства на время стрельбы.
Крейсер "Москва" впервые выполнил стрельбу крылатой ракетой "Вулкан" в Чёрном море. Видео © Минобороны России
Флагман Черноморского флота (ЧФ) гвардейский ракетный крейсер "Москва" впервые выполнил боевые стрельбы крылатой ракетой "Вулкан". Экипаж корабля провёл комплекс учений и совместных манёвров с кораблями ЧФ и вертолётами морской авиации.
"Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота впервые в новейшей истории выполнил ракетную стрельбу в акватории Чёрного моря главным ракетным комплексом корабля "Базальт" — ракетой "Вулкан", — сообщает пресс-служба ЧФ.
Ракета успешно поразила щит-мишень, имитирующий корабль условного противника, на дистанции 30 километров. Для обеспечения безопасности морской полигон и прилегающая акватория на время стрельб комплексом "Базальт" были закрыли для судоходства.
Ранее Лайф писал о том, что в Чёрное море вошёл патрульный корабль Береговой охраны США.
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