Крейсер "Москва" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Вулкан" в Чёрном море

Крейсер "Москва" впервые выполнил стрельбу крылатой ракетой "Вулкан" в Чёрном море. Видео © Минобороны России

Флагман Черноморского флота (ЧФ) гвардейский ракетный крейсер "Москва" впервые выполнил боевые стрельбы крылатой ракетой "Вулкан". Экипаж корабля провёл комплекс учений и совместных манёвров с кораблями ЧФ и вертолётами морской авиации.

"Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота впервые в новейшей истории выполнил ракетную стрельбу в акватории Чёрного моря главным ракетным комплексом корабля "Базальт" — ракетой "Вулкан", — сообщает пресс-служба ЧФ.

Ракета успешно поразила щит-мишень, имитирующий корабль условного противника, на дистанции 30 километров. Для обеспечения безопасности морской полигон и прилегающая акватория на время стрельб комплексом "Базальт" были закрыли для судоходства.

Ранее Лайф писал о том, что в Чёрное море вошёл патрульный корабль Береговой охраны США.

Авторы