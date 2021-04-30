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Организатор голой фотосессии в Дубае рассказал о сексе с двумя участницами съёмки

Гречин уверен, что его образу жизни завидуют 90% гетеросексуальных мужчин на планете.

30 апреля 2021, 01:47
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/vitaliy.grechin?__cft__%5B0%5D=AZUo-2x5YYJEqHJwowPRDktNIAOqPSz51Uc73hDkpd_9_eGKvovbElqJZfMs41v6nq7RJN6AeySlNP_j_XiiIQdghMAvk9AefyFt25Nw2b2LoW30W9-f9UGKC4weqR-vFVs&__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vitaliy Grechin</a></p>

Фото © Facebook / Vitaliy Grechin

Украинский бизнесмен Виталий Гречин, который организовал съёмку обнажённых моделей в одном из отелей Дубая, рассказал об отношениях с двумя участницами скандальной фотосессии. 41-летний мужчина до сих пор находится в ОАЭ, проходит лечение от коронавируса.

"У меня были сексуальные отношения с двумя из этих девушек. Но не одновременно. Мы нормальные люди", — сказал он в интервью The Sun.

Гречин не выказывает сожаления из-за случившегося. Он считает, что живёт так, как "хотели бы жить 90% гетеросексуальных мужчин на этой планете". Бизнесмен добавил, что не хочет извиняться за свой образ жизни.

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Напомним, в соцсетях 3 апреля появилось скандальное видео, на котором обнажённые девушки позируют на одном из балконов небоскрёба в Дубае. После этого полиция ОАЭ задержала 12 моделей с Украины, фотографа из России и организатора — Гречина. Участников решили выслать из Эмиратов. 11 из 12 девушек уже прибыли в Киев, одна осталась на карантине, так как подхватила коронавирус.

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Авторы
Андрей Бражников
Андрей Бражников

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