На Красной площади завершилась первая ночная репетиция Парада Победы. Видео © LIFE

Первая ночная репетиция парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве. По Красной площади ночью торжественным маршем проследовали пешие парадные расчёты и военная техника. Всего в репетиции приняли участие более 12 тысяч человек и свыше 190 единиц военной и специальной техники.

"Расчёты легендарных танков Т-34 традиционно возглавят механизированную колонну. Современная линейка танков представлена боевыми машинами Т-72Б3М, Т-80 БВМ и Т-90М "Прорыв", перспективная — танком Т-14", — рассказали в Министерстве обороны.

До этого все участники парада провели 11 совместных тренировок на спецполигоне в подмосковном Алабино, он представляет собой макет главной площади страны. Впереди ещё одна ночная репетиция — 4 мая, а 7-го — генеральный прогон. Впервые по Красной площади пройдёт расчёт военной полиции, а в завершение шествия техники по брусчатке проедут бронемашины Росгвардии. Весь личный состав военнослужащих в добровольном порядке прошёл курс вакцинации от CoViD-19.



Минобороны опубликовало порядок проезда техники и пролёта авиации на параде. В авиационной части военного парада будут задействованы пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" на самолётах Су-30СМ и МиГ-29, "Беркуты" на вертолётах Ми-28Н, а также экипажи различных истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков и других самолётов.

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