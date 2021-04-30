"Ваш брак будет трещать по швам": Виктория Боня пригрозила скандальным компроматом жене Кокорина

Королева красных дорожек и "главный враг" Билла Гейтса Виктория Боня заставила вновь заворожённо наблюдать за инста-ссорой. На этот раз экс-участницу "Дома-2" оскорбило заявление супруги футболиста Кокорина Дарьи Валитовой, которая нелицеприятно высказалась о телеведущей.

"Я знаю большое количество информации по поводу неё, и, зная это, она не вызывает у меня ни грамма уважения", — выпалила жена Кокорина в инстаграм-сториз.

Виктория Боня не растерялась и предупредила оппонентку, что и у неё достаточно информации о Валитовой. В "Инстаграме" телеведущая напомнила Валитовой, как во время скандальных судебных разбирательств она открыто поддерживала Александра Кокорина в эфирах ток-шоу. А также разъярённая Виктория заявила, что "разорвёт напополам" того, кто к ней "полезет".

"Не помнишь ли ты, как я ходила по всем каналам, рвала зад за твоего мужа, защищала его честь и достоинство? Что ты там знаешь обо мне такого, что лучше бы не знала? Я тоже много всего знаю, что могу рассказать. Лучше не открывать про меня рот, иначе, если я начну говорить, ваш брак будет трещать по швам. Сидите и кивайте головкой, знаете, как в машине собачки вот эти", — высказалась Виктория.

Ранее Лайф писал о том, что Виктория Боня устроила жаркие танцы без белья, и это было большой ошибкой, ведь фанаты увидели всё.

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