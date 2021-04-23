Виктория Боня устроила жаркие танцы без белья, и это было большой ошибкой, ведь фанаты увидели всё

Популярная 41-летняя модель и телеведущая Виктория Боня поддалась моде на "Тикток", выкладывая в соцсеть танцевальные видео. И бэкстейджем одного из них она поделилась в сториз. В ролике Виктория вместе с друзьями-блогерами плясала на мальдивском пляже под популярную композицию группы Pussycat Dolls — Don't Cha.

Видео © Instagram / victoriabonya

На модели было надето лёгкое белое платье с большим вырезом и короткой юбкой, которая развевалась от малейшего ветерка. Но, несмотря на это, Виктория прыгала и наклонялась, не раз показав, что наряд включил в себя чулки и туфли на высоком каблуке, но не нижнее бельё. Под конец песни модель так забылась, что вскинула ногу, открыв себя со всех сторон и продемонстрировав подписчикам всё, что они ещё не видели.

Фото © Instagram / victoriabonya

Умойте мне глаза святой водой nika_skk

Пожалуй, хватит на сегодня Интернета🤦‍♂️ paraskeev_official

Треш, конечно😂 henrycooperfurniture

Фото © Instagram / victoriabonya

Таким образом Виктория развлекается на Мальдивах, раз уж в новый "Дом-2" её не взяли ведущей. И, как считает сама модель, всё из-за ненависти к ней Ксении Бородиной. Девушки давно воюют и не скрывают неприязненности, но теперь их обмен оскорблениями пошёл на новый виток. Бородина обозвала Викторию облучённой 5G субстанцией, а та жёстко ей ответила, унизив на всю страну.

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