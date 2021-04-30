"Никаких шансов": В Германии исключили участие страны в гипотетической войне НАТО и России

Публицист газеты Handelsblatt Вольфганг Мюнхау спрогнозировал реакцию Берлина на гипотетическую войну России и НАТО. По его мнению, точкой напряжения и местом начала боевых действий может стать борьба за "Сувалкский коридор" — участок польско-литовской границы, который мог бы соединить Белоруссию с Калининградской областью.

Журналист считает наивным полагать, что пятая статья устава Североатлантического альянса о коллективной безопасности мгновенно вступит в действие. Германия, по его мнению, вовсе не будет участвовать в военной акции против России.

"Я не вижу совершенно никаких шансов, что Германия когда-нибудь примет участие в военной акции против России, даже если та вторгнется в Прибалтику", — подчеркнул Мюнхау.

Журналист привёл в качестве аргумента слова федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера по поводу строительства "Северного потока — 2" о том, что ФРГ "должна" России газопровод, чтобы искупить "грехи времён Второй мировой войны". Манёвры НАТО в "Сувалкском коридоре" Штайнмайер назвал бряцанием оружием, напомнил Мюнхау.

"Не думаю, что среди немецких политиков возникнет большинство, поддерживающее военные акции в какой бы то ни было форме", — уточнил публицист.

Ранее Лайф сообщал, что в Берлине желают вести с Москвой диалог, но об отмене санкций пока речи не идёт. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнул, что не следует "присоединяться к конфронтационной шумихе" вокруг Москвы.

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