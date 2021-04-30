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Во Владивостоке двух пятилетних детей и их отца нашли убитыми, подозреваемая — мать малышей

Пара воспитывала ещё одного мальчика. Он выжил, поскольку находился в детском саду.

30 апреля 2021, 03:58
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Во Владивостоке в квартире на улице Толстого обнаружили убитыми 40-летнего мужчину и двух его пятилетних детей. Как сообщает региональное СУ СКР, по подозрению в страшной расправе задержана 37-летняя мать малышей.

"Был организован розыск супруги потерпевшего, которая является матерью малолетних детей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили её местонахождение. Подозреваемая задержана и допрошена", — уточнили в управлении.

По данным kp.ru, супруги были родителями мальчиков-тройняшек, которые появились на свет в 2016 году. Скандал между ними вспыхнул из-за желания мужчины развестись и забрать детей себе. После ссоры женщина расправилась со всеми, кто находился в квартире, — мужем и двумя малышами. Выжил лишь один мальчик, он находился в детсаду. После убийства женщина сложила тела детей в сумку, а труп супруга завернула в целлофан. Заметая улики, женщина отмыла полы в квартире от крови, а потом отправилась в кино. Там её и задержали.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьёй 105 УК РФ "Убийство". Расследование страшного преступления продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Лайф писал о том, что во Владивостоке сверстники сломали семикласснику челюсть из-за школьной ссоры.

Авторы
Юлия Коновалова

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