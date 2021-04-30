Во Владивостоке двух пятилетних детей и их отца нашли убитыми, подозреваемая — мать малышей
Пара воспитывала ещё одного мальчика. Он выжил, поскольку находился в детском саду.
Фото © Соцсети
Во Владивостоке в квартире на улице Толстого обнаружили убитыми 40-летнего мужчину и двух его пятилетних детей. Как сообщает региональное СУ СКР, по подозрению в страшной расправе задержана 37-летняя мать малышей.
"Был организован розыск супруги потерпевшего, которая является матерью малолетних детей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили её местонахождение. Подозреваемая задержана и допрошена", — уточнили в управлении.
По данным kp.ru, супруги были родителями мальчиков-тройняшек, которые появились на свет в 2016 году. Скандал между ними вспыхнул из-за желания мужчины развестись и забрать детей себе. После ссоры женщина расправилась со всеми, кто находился в квартире, — мужем и двумя малышами. Выжил лишь один мальчик, он находился в детсаду. После убийства женщина сложила тела детей в сумку, а труп супруга завернула в целлофан. Заметая улики, женщина отмыла полы в квартире от крови, а потом отправилась в кино. Там её и задержали.
Сломанная палка и разбитые зеркала: во Владивостоке водитель такси и пассажир устроили жёсткую драку — видео
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьёй 105 УК РФ "Убийство". Расследование страшного преступления продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф писал о том, что во Владивостоке сверстники сломали семикласснику челюсть из-за школьной ссоры.
Лента новостей
"Никаких шансов": В Германии исключили участие страны в гипотетической войне НАТО и России
сегодня в 03:39
Будущих водителей в России предложили проверять на алкоголизм и наркоманию
сегодня в 03:27
"Ваш брак будет трещать по швам": Виктория Боня пригрозила скандальным компроматом жене Кокорина
сегодня в 03:09
Выбор редакции
Пытались откачать: в Калифорнии полицейские задушили темнокожего при задержании
В Татарстане стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнего мальчика
Президент Киргизии сообщил о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном
Назван секретный способ ускорить работу смартфона
Илон Маск за сутки обеднел почти на $4 миллиарда
Комментариев: 0