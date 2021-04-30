Во Владивостоке двух пятилетних детей и их отца нашли убитыми, подозреваемая — мать малышей

По данным kp.ru, супруги были родителями мальчиков-тройняшек, которые появились на свет в 2016 году. Скандал между ними вспыхнул из-за желания мужчины развестись и забрать детей себе. После ссоры женщина расправилась со всеми, кто находился в квартире, — мужем и двумя малышами. Выжил лишь один мальчик, он находился в детсаду. После убийства женщина сложила тела детей в сумку, а труп супруга завернула в целлофан. Заметая улики, женщина отмыла полы в квартире от крови, а потом отправилась в кино. Там её и задержали.