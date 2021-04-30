Пять человек арестованы по делу о похищении собак Леди Гаги

В Лос-Анджелесе, США, полиция арестовала пятерых подозреваемых в похищении собак поп-певицы Леди Гаги. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник в полиции.

Джеймсу Джексону, Джейлин Уайт и Лафайету Уэйли (18, 19 и 27 лет соответственно) выдвинуты обвинения в покушении на убийство и ограблении помощника певицы — Райана Фишера. 40-летнего отца Джейлин Уайт Гарольда и 50-летнюю Дженнифер Макбрайд подозревают в соучастии в покушении на убийство. При этом именно Макбрайд вернула собак через два дня после кражи, когда Леди Гага предложила за них вознаграждение в 500 тысяч долларов (372,5 млн рублей).