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Пять человек арестованы по делу о похищении собак Леди Гаги

Трое из пяти задержанных подозреваются в ограблении и покушении на убийство помощника звезды.

30 апреля 2021, 04:55
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B41TbRbF_Cy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ladygaga</a></p>

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / ladygaga

В Лос-Анджелесе, США, полиция арестовала пятерых подозреваемых в похищении собак поп-певицы Леди Гаги. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник в полиции.

Джеймсу Джексону, Джейлин Уайт и Лафайету Уэйли (18, 19 и 27 лет соответственно) выдвинуты обвинения в покушении на убийство и ограблении помощника певицы — Райана Фишера. 40-летнего отца Джейлин Уайт Гарольда и 50-летнюю Дженнифер Макбрайд подозревают в соучастии в покушении на убийство. При этом именно Макбрайд вернула собак через два дня после кражи, когда Леди Гага предложила за них вознаграждение в 500 тысяч долларов (372,5 млн рублей).

За дело взялось ФБР: момент похищения бульдогов Леди Гаги вооружёнными бандитами попал на видео

За дело взялось ФБР: момент похищения бульдогов Леди Гаги вооружёнными бандитами попал на видео

Напомним, 25 февраля неизвестные несколько раз выстрелили в помощника Леди Гаги и забрали животных. Их добычей стали два французских бульдога, третий питомец сбежал, позже его нашли правоохранители. Выгульщик животных выжил, его с различными травмами доставили в больницу.

Авторы
Юлия Коновалова

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