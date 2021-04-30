Подозреваемая в убийстве детей и мужа в Приморье женщина оставила в квартире записку

Женщина, подозреваемая в жестокой расправе над собственными детьми и супругом во Владивостоке, оставила в квартире записку, в которой рассказала, что муж изменял и всячески измывался над ней. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Не исключено, что в момент ссоры супруги были пьяны, поскольку на кухне следователи нашли пустые бутылки из-под алкоголя. Там же возле кухни были обнаружены и тела двух пятилетних детей, завёрнутые в чёрные пакеты. Единственный выживший в трагедии ребёнок, по данным ТАСС, направлен в реабилитационный центр.

Напомним, страшное убийство произошло во Владивостоке накануне. В квартире на улице Толстого обнаружили убитыми 40-летнего мужчину и двух его пятилетних детей. Под подозрение попала мать, её уже задержали.

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