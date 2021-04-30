Подозреваемая в убийстве детей и мужа в Приморье женщина оставила в квартире записку
Выживший ребёнок, который в момент расправы находился в детском саду, направлен в реабилитационный центр.
Фото © Соцсети
Женщина, подозреваемая в жестокой расправе над собственными детьми и супругом во Владивостоке, оставила в квартире записку, в которой рассказала, что муж изменял и всячески измывался над ней. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Не исключено, что в момент ссоры супруги были пьяны, поскольку на кухне следователи нашли пустые бутылки из-под алкоголя. Там же возле кухни были обнаружены и тела двух пятилетних детей, завёрнутые в чёрные пакеты. Единственный выживший в трагедии ребёнок, по данным ТАСС, направлен в реабилитационный центр.
Напомним, страшное убийство произошло во Владивостоке накануне. В квартире на улице Толстого обнаружили убитыми 40-летнего мужчину и двух его пятилетних детей. Под подозрение попала мать, её уже задержали.
Выбор редакции
В Китае тигрица из Приморья повредила машину и сбила женщину с ног — видео
Во Владивостоке двух пятилетних детей и их отца нашли убитыми, подозреваемая — мать малышей
Скандальные свидетели по делу Ефремова рассказали Лайфу, что видели на самом деле в тот роковой вечер
В бундестаге предупредили о ведущих к "хаосу и разрухе" антироссийских санкциях
Директор IT-компании рассказал, как по одной чашке кофе он понимает, возьмёт ли кандидата на работу
Комментариев: 0