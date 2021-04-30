В Уфе камеры сняли момент падения ребёнка в канализацию. Видео © VK / Bash.dtp.official

В Башкирии малолетний ребёнок провалился в канализацию во время прогулки. Жуткий момент сняли камеры наблюдения.

Инцидент произошёл в Уфе на улице Просвещения. Мама с маленькой девочкой прогуливались по тротуару возле дома, как вдруг ребёнок, наступив на канализационный люк, скрылся под землёй. Пропажу дочери женщина заметила не сразу, так как смотрела в другую сторону. К счастью, на помощь быстро подоспели очевидцы и помогли достать малышку из канализации.

Вероятно, скоро этим инцидентом заинтересуются правоохранительные органы, однако пока ни от них, ни от местной администрации каких-либо комментариев не поступало. Пока не известно и о состоянии ребёнка после падения.

Ранее Лайф рассказывал о похожем случае, который произошёл в Самаре. Там женщина, увидев, что её ребёнок провалился в канализацию, тут же прыгнула за ним.

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