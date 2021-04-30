Метеоролог предсказал раннее лето в России
Вот только до потепления погода в отдельных регионах будет оставлять желать лучшего.
Фото © ТАСС/Zuma
Климатическое лето может начаться в России раньше обычного. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос", метеоролог Евгений Тишковец.
"Если первая декада мая на 2–5 градусов холоднее нормы, то вторая декада — уже около нормы, ну а в третьей декаде мая и вовсе ожидается превышение температуры над нормой как минимум на 1–3 градуса", — поделился он в беседе с изданием Ura.ru.
Специалист добавил, что в Москве обычно лето начинается 28 мая, однако в этом году настоящее тепло может прийти с опережением графика.
Впрочем, до конца мая ещё целый месяц, а за это время погода не планирует баловать москвичей. Как сообщал Лайф, жителей и гостей столицы предупредили, что на майские праздники в городе может выпасть даже снег. Ну а ливни и низкая для этого периода температура будут в порядке нормы.
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