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Роскомнадзор дал Twitter время до 15 мая удалить всю запрещённую информацию

В данной соцсети нашли около тысячи новых противоправных материалов, но их блокировали недостаточно быстро.

30 апреля 2021, 08:14

Фото © Pixabay

Социальная сеть Twitter до 15 мая должна привести свою деятельность в соответствие с российским законодательством. Об этом компании напомнили в Роскомнадзоре.

"Роскомнадзор выявил в Twitter более 900 новых запрещённых материалов. Среднее время реагирования соцсети на требования ведомства по вновь выявленным материалам составляет 81 час, что не соответствует требованию законодательства, в соответствии с которым на удаление отводится 24 часа с момента получения уведомления", — сообщает РКН.

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При этом руководство соцсети было в очередной раз проинформировано о необходимости удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая. В ведомстве отметили, что готовы в приоритетном порядке удалить или заблокировать оставшиеся противоправные материалы и повысить скорость реагирования на требования Роскомнадзора.

Администрация Twitter также сообщила о том, что подготовит дорожную карту, следуя которой полностью приведёт свою деятельность в РФ в соответствие с законодательством. В том числе со вступившим в силу с 1 февраля законом, который обязал соцсети самостоятельно оперативно выявлять и блокировать противоправные материалы.

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Напомним, 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттера", поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. В Кремле назвали это вынужденной мерой: по словам Дмитрия Пескова, у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, однако надзорная функция ведомства и состоит в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле.

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Кроме того, "Твиттер" получил сразу три штрафа на общую сумму 8,9 миллиона рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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