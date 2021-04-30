В России за сутки выявили 8731 новый случай ковида

За сутки в России выявлен 8731 новый случай коронавируса в 82 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

"Из них 14,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 397 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8406 человек", — говорится в сообщении.

Больше всего заболевших в Москве (2662), Санкт-Петербурге (725), Подмосковье (651), Ростовской и Нижегородской областях.

Всего в России выявлено 4 805 288 случаев коронавируса. Умерло 110 128 пациентов, выздоровело 4 427 946 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что считают возможным рост числа случаев ковида к осени. Глава ведомства Анна Попова отметила, что на данный момент в России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом всего на 0,4%, тогда как в марте этот показатель от недели к неделе уменьшался примерно на 12%.

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