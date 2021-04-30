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Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 150 миллионов

При этом Россия, по данным университета, отслеживающего статистику заболевших, лишь на шестом месте.

30 апреля 2021, 07:48
<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

Количество заразившихся ковидом в мире превысило 150 миллионов человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который ведёт подсчёты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Если точнее, то в мире сейчас насчитывается 150 530 783 инфицированных, умерло 3 165 978 человек, выздоровело 87 570 816 заболевших. Больше всего заражений выявлено в США — 32 288 904 человека. А вот Россия занимает шестое место по числу зафиксированных случаев — всего в стране зарегистрировано 4 796 557 случаев заражения, выздоровело 4 419 540 человек.

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Напомним, что ранее в РФПИ назвали ожидаемые сроки регистрации "Спутника V" в Евросоюзе. Наиболее сложными в регистрации российской вакцины в ЕС стали технические аспекты этого процесса, согласование российских и европейских регуляторных норм.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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