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Жительница Владивостока два дня держала в квартире тела убитого мужа и детей

При этом бабушка малышей дважды заходила в гости, но не заподозрила ничего неладного.

30 апреля 2021, 08:06
<p>Фото © Личный архив </p>

Фото © Личный архив

Резонансное убийство мужчины и двоих детей во Владивостоке, скорее всего, было совершено в ночь с 26 на 27 апреля. Как сообщает источник Лайфа, тела пролежали в квартире около двух дней.

При этом на следующий день после страшного преступления в гости к семье заходила бабушка детей, однако она не придала значения тому, что не увидела главу семейства с детьми, и не заметила ничего подозрительного, даже не почувствовала никаких неприятных запахов.

Во Владивостоке двух пятилетних детей и их отца нашли убитыми, подозреваемая — мать малышей

Во Владивостоке двух пятилетних детей и их отца нашли убитыми, подозреваемая — мать малышей

Вскрылось всё только после того, как в квартиру нагрянул отец мужчины, который начал беспокоиться, что сын уже долго не выходил на связь. Он-то и обнаружил три спрятанных тела. 29 апреля по подозрению в расправе задержали жену убитого и мать погибших детей. По предварительным данным, в момент совершения преступления она находилась под воздействием алкоголя и барбитуратов. Сейчас женщина на допросе — накануне её не смогли допросить, потому что она была в невменяемом состоянии.

Подозреваемая в убийстве детей и мужа в Приморье женщина оставила в квартире записку

Подозреваемая в убийстве детей и мужа в Приморье женщина оставила в квартире записку

Источник утверждает, что этот брак нельзя было назвать счастливым. Пара постоянно ссорилась, а в 2014 году даже развелась, однако в 2019-м они вновь сошлись. Женщину выводили из себя измены мужа, а также то, что двое из троих их детей имели задержку в развитии. Также известно, что она больше заботилась о третьем ребёнке, который выжил, потому что был в детском саду. Сейчас малыш находится в центре реабилитации.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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