Посольство США прекращает выдачу виз россиянам. Об этом говорится в заявлении на сайте диппредставительства.

С 12 мая визы будут выдаваться в экстренном порядке только гражданам США. Россияне смогут получить визы, только если вопрос касается "жизни и смерти".

Напомним, ранее стало известно, что Посольство США в Москве сокращает штат на 75%. Кроме того, диппредставительство приостанавливает рассмотрение документов на выдачу виз для недипломатических поездок и рекомендует американцам с истекающими визами уехать из России до 15 июня.

Это связано с тем, что 16 апреля МИД РФ объявил ответные меры на санкции США. В частности, запретив найм иностранных сотрудников в американские диппредставительства.

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