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Путин выразил Нетаньяху соболезнования в связи с трагедией на празднике в Израиле

Изначально сообщалось, что причиной ЧП стало обрушение трибуны, однако позже эти данные опровергли.

30 апреля 2021, 07:53
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/64736/photos/65066" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования Израилю в связи с трагедией на горе Мерон, где в результате давки погибло свыше 40 человек. Текст телеграммы, адресованной премьеру страны Биньямину Нетаньяху, опубликован на сайте Кремля.

"Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру государства Израиль Биньямину Нетаньяху, в которой выразил глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв в результате трагедии на горе Мерон", — говорится в публикации.

К вывозу тел привлекли армию: число погибших на религиозном празднике в Израиле выросло до 44

К вывозу тел привлекли армию: число погибших на религиозном празднике в Израиле выросло до 44

Напомним, трагедия в районе горы Мерон произошла во время праздника Лаг ба-Омер. По последним данным, во время давки погибло 44 человека, ещё свыше 100 пострадало. Первоначально сообщалось, что причиной ЧП стало обрушение трибуны, однако эта информация подтверждения не нашла.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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