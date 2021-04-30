Путин выразил Нетаньяху соболезнования в связи с трагедией на празднике в Израиле

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования Израилю в связи с трагедией на горе Мерон, где в результате давки погибло свыше 40 человек. Текст телеграммы, адресованной премьеру страны Биньямину Нетаньяху, опубликован на сайте Кремля.

"Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру государства Израиль Биньямину Нетаньяху, в которой выразил глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв в результате трагедии на горе Мерон", — говорится в публикации.

Напомним, трагедия в районе горы Мерон произошла во время праздника Лаг ба-Омер. По последним данным, во время давки погибло 44 человека, ещё свыше 100 пострадало. Первоначально сообщалось, что причиной ЧП стало обрушение трибуны, однако эта информация подтверждения не нашла.

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