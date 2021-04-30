Посольство США в Москве сокращает штат на 75%

Посольство США в Москве сократит штат сотрудников консульства на 75% из-за нового запрета на наём иностранных сотрудников. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

"Мы сожалеем, что действия Правительства России привели к сокращению сотрудников консульства на 75%. Мы постараемся предложить гражданам США как можно больше сервисов", — говорится в сообщении.

Также в связи с новыми правилами с 12 мая сокращается число предоставляемых консульских услуг. Кроме того, посольство приостанавливает рассмотрение документов на выдачу виз для недипломатических поездок и рекомендует американцам с истекающими визами уехать из России до 15 июня.

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