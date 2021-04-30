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Сборная России разгромила Германию на ЮЧМ благодаря покеру 16-летнего хоккеиста

На старте турнира наша команда в драматичном матче обыграла США, а после уступила Финляндии по буллитам.

30 апреля 2021, 08:04

Фото © Instagram / russiahockey

Сборная России по хоккею обыграла соперников из Германии в рамках юниорского чемпионата мира, который в эти дни проходит в США, со счётом 6:1.

Героем встречи стал 16-летний Матвей Мичков, который поразил ворота соперника четыре раза, а две из шайб стали настоящими шедеврами.

После победы над США сборная России уступила Финляндии на юниорском ЧМ по хоккею

После победы над США сборная России уступила Финляндии на юниорском ЧМ по хоккею

Напомним, что на старте турнира наша сборная в драматичном матче обыграла хозяев — США — и уступила по буллитам команде Финляндии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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