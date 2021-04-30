Сборная России разгромила Германию на ЮЧМ благодаря покеру 16-летнего хоккеиста
На старте турнира наша команда в драматичном матче обыграла США, а после уступила Финляндии по буллитам.
Фото © Instagram / russiahockey
Сборная России по хоккею обыграла соперников из Германии в рамках юниорского чемпионата мира, который в эти дни проходит в США, со счётом 6:1.
Героем встречи стал 16-летний Матвей Мичков, который поразил ворота соперника четыре раза, а две из шайб стали настоящими шедеврами.
Напомним, что на старте турнира наша сборная в драматичном матче обыграла хозяев — США — и уступила по буллитам команде Финляндии.
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