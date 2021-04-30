Киргизские и таджикские силовики вновь начали стрельбу на границе

По данным ведомства, звуки интенсивной перестрелки слышны уже около часа. Это несмотря на то что вчера президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о стабилизации ситуации на границе. Среди раненых есть сотрудники милиции. А в социальных сетях появились сведения о захвате сёл на территории Киргизии гражданами Таджикистана.