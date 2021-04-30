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Киргизские и таджикские силовики вновь начали стрельбу на границе

Уже появились сообщения о первых раненых — это сотрудники полиции. А в социальных сетях появились сведения о захвате сёл на территории Киргизии гражданами Таджикистана.

30 апреля 2021, 08:06
<p>Фото © ТАСС / EPA / IGOR KOVALENKO</p>

Фото © ТАСС / EPA / IGOR KOVALENKO

На киргизско-таджикской границе силовики двух стран вновь открыли стрельбу. Об этом сообщило УВД Баткенской области Киргизии.

По данным ведомства, звуки интенсивной перестрелки слышны уже около часа. Это несмотря на то что вчера президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о стабилизации ситуации на границе. Среди раненых есть сотрудники милиции. А в социальных сетях появились сведения о захвате сёл на территории Киргизии гражданами Таджикистана.

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Напомним, что в ночь на 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнули крупные бои, стороны стянули в зону конфликта тяжёлую бронетехнику. Оба государства обвиняют друг друга в провоцировании конфликта. По итогам вчерашнего дня в ходе конфликта погибло 13 граждан Киргизии, есть жертвы и с таджикской стороны.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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