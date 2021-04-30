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Москва призвала Бишкек и Душанбе решить конфликт на границе путём переговоров

Россия готова содействовать решению любых спорных ситуаций политико-дипломатическими методами, заверили в МИД РФ.

30 апреля 2021, 08:43
<p>Фото © EPA / ТАСС</p>

Фото © EPA / ТАСС

Министерство иностранных дел России заявило, что Москва приветствует договорённости между Киргизией и Таджикистаном о прекращении столкновений на границе.

"Приветствуем достигнутые в ночь на 30 апреля договорённости между сторонами о прекращении столкновений и переводе напряжённой ситуации в стадию переговоров, отводе сил и боевой техники. Призываем стороны путём дальнейших переговоров — в духе союзничества и добрососедства — выйти на устойчивые и долговременные договорённости, позволяющие нормализовать ситуацию, принять эффективные меры для недопущения повторения подобных инцидентов", — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Президент Киргизии сообщил о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном

Президент Киргизии сообщил о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном

Она отметила, что Россия, следуя принципам стратегического партнёрства и союзничества с Киргизией и Таджикистаном, готова содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами. Также РФ приветствует создание совместной рабочей группы, в задачи которой будет входить информационная работа с местными жителями, а также патрулирование и мониторинг обстановки на приграничных территориях.

Напомним, что в ночь на 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнули крупные бои, стороны стянули в зону конфликта тяжёлую бронетехнику. Оба государства обвиняют друг друга в провоцировании конфликта. По итогам вчерашнего дня в ходе конфликта погибло 13 граждан Киргизии, есть жертвы и с таджикской стороны. 30 апреля на киргизско-таджикской границе силовики двух стран вновь открыли стрельбу.

Россияне не пострадали в конфликте на границе Киргизии и Таджикистана

Россияне не пострадали в конфликте на границе Киргизии и Таджикистана

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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