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Вылетевший из Москвы в Брюссель самолёт экстренно вернулся в Шереметьево

На лайнере сработал датчик неуборки механизации крыла, пострадавших в результате инцидента нет.

30 апреля 2021, 08:36

Фото © Shutterstock

Пассажирский самолёт Boeing-737, вылетевший из Москвы в Брюссель, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакругах.

"Boeing-737 рейса Москва — Брюссель в вернулся в Шереметьево, откуда вылетал, после срабатывания датчика неуборки механизации крыла", — рассказал инсайдер.

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Пострадавших в результате происшествия нет. Посадка прошла в штатном режиме, причины неисправности устанавливаются.

Ранее самолёт из Москвы экстренно сел в Братске из-за плохого самочувствия пассажира.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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