Вылетевший из Москвы в Брюссель самолёт экстренно вернулся в Шереметьево
На лайнере сработал датчик неуборки механизации крыла, пострадавших в результате инцидента нет.
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Пассажирский самолёт Boeing-737, вылетевший из Москвы в Брюссель, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиакругах.
"Boeing-737 рейса Москва — Брюссель в вернулся в Шереметьево, откуда вылетал, после срабатывания датчика неуборки механизации крыла", — рассказал инсайдер.
Пострадавших в результате происшествия нет. Посадка прошла в штатном режиме, причины неисправности устанавливаются.
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