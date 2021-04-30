"Это для нас большая проблема": Чешский генерал раскритиковал обвинения властей в адрес России

Чешские власти так и не смогли представить ни одной убедительной улики, которая подтвердила бы причастность "российских спецагентов" к взрыву во Врбетице. Такое заявление сделал бывший глава военной разведки Минобороны Чехии, бригадный генерал Андор Шандор.

Он сообщил, что был крайне удивлён, когда услышал официальную версию произошедшего. Сам он не исключает такую версию событий, но его удивило, что спустя почти семь лет после событий во Врбетице руководители чешского правительства, озвучив столь громкую версию, не привели в её подтверждение никаких доказательств.

Его также смутило то, что чешские власти настаивают на том, что офицеры ГРУ взорвали склад без чьей-либо помощи. Генерал заявил, что в этой версии есть нестыковки.

"Если это (взрывы) действительно сделали люди из ГРУ, то они должны были иметь помощников на складе и помощников на государственном уровне, которые сообщили бы им о том, что данная фирма собирается вывозить вооружение в Болгарию. Они ведь не могли прочитать об этом в "Комсомольской правде", не так ли?" — цитирует Шандора РИА "Новости".

Генерал также отметил тот факт, что заявления властей были сделаны хаотично и выглядели очень скомканными. Он также поставил под сомнения слова премьера Андрея Бабиша и первого вице-премьера Яна Гамачека о том, что те якобы узнали об инциденте в последний момент.

При этом Шандор полагает, что политики РФ и Чехии ещё не исчерпали возможные взаимные претензии.

"Пока обе стороны сошлись на определённом количественном представительстве в посольствах, которое, конечно, невелико. Семь дипломатов — это совсем мало. А то, что Посольство Чехии в Москве будет лишено возможности принимать на работу местных, российских граждан, это для нас большая проблема, которая означает, что придётся направлять для технической работы в Москву людей из Чехии, что обойдётся значительно дороже", — сказал он.

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Однако 25 апреля президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением. В нём он заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность.

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