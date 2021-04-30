МИД Киргизии: Бишкек и Душанбе сядут за стол переговоров

Таджикистан и Киргизия договорились об урегулировании обострившегося конфликта на границе мирным путём. Душанбе и Бишкек намерены сесть за стол переговоров, сообщил глава киргизского МИД Руслан Казакбаев во время телефонного разговора с представителем Евросоюза в Центральной Азии.