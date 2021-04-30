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МИД Киргизии: Бишкек и Душанбе сядут за стол переговоров

По последним данным, в результате столкновений на границе погибло более 15 человек.

30 апреля 2021, 09:06
<p>Фото © EPA / ТАСС / IGOR KOVALENKO</p>

Фото © EPA / ТАСС / IGOR KOVALENKO

Таджикистан и Киргизия договорились об урегулировании обострившегося конфликта на границе мирным путём. Душанбе и Бишкек намерены сесть за стол переговоров, сообщил глава киргизского МИД Руслан Казакбаев во время телефонного разговора с представителем Евросоюза в Центральной Азии.

"Министр сообщил о достижении сторонами договорённости о прекращении огня и намерении урегулировать ситуацию за столом переговоров", — сообщили в пресс-службе киргизского дипведомства.

"Эта граница очень проблемная": Политолог оценил вероятность эскалации конфликта между Таджикистаном и Киргизией

"Эта граница очень проблемная": Политолог оценил вероятность эскалации конфликта между Таджикистаном и Киргизией

Напомним, обстановка на границе двух республик обострилась накануне. Государства обвинили друг друга в провокациях, а в зоне конфликта начались бои. По последним данным, в ходе перестрелок погибло 13 граждан Киргизии, а пострадало более 120 человек. Сообщалось о жертвах и с другой стороны. Сегодня стрельба на границе возобновилась. МИД России призвал стороны к примирению путём переговоров.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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