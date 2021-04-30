В Кремле считают, что регионы сами могут установить "сухой закон" на праздники
Ранее президент России Владимир Путин принял решение о длинных выходных в период с 1 по 10 мая включительно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что регионы сами вольны вводить "сухой закон" на время майских праздников. Так он прокомментировал решение властей Кызыла запретить продажу алкоголя в предстоящие длинные выходные.
"Региональное руководство реализует свои полномочия, глава региона обладает достаточно широким кругом полномочий, это происходит на их усмотрение", — сказал официальный представитель Кремля.
Напомним, решение о длинных выходных было принято Владимиром Путиным по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно. Большинство россиян планируют провести эти дни дома или на даче. Ещё 11% отправятся в путешествие по России, а 2% уедут за границу.
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