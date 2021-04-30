"Мы, конечно, ожидали лучшего": В Кремле оценили первые 100 дней президентства Байдена

Самым позитивным событием за первые сто дней президентства Джо Байдена с точки зрения двусторонних отношений США и РФ стало продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3). Однако этот факт теряется на фоне всего остального негатива, который появился в диалоге с Вашингтоном за этот период. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы, конечно, ожидали лучшего. Нельзя забывать о важном достижении — продлении ДСНВ... И это то, что скорее относится к позитивному багажу. Но этот позитивный багаж мал по сравнению с тем возом негатива, который мы саккумулировали за последние сто дней. Этот воз преобладает", — сказал Песков.

Дмитрий Песков также прокомментировал отказ Посольства США выдавать визы россиянам, отметив, что и ранее эти документы могли оформить лишь единицы.

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