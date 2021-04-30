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Песков: Визы в США и до этого получить было просто невозможно

В Кремле прокомментировали изменения в работе американского дипломатического представительства в Москве. Говорят, ничего принципиально не поменяется.

30 апреля 2021, 10:05
<p>Посольство Соединённых Штатов Америки в Москве. </p><p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Посольство Соединённых Штатов Америки в Москве.

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

После отказа Посольства США выдавать визы россиянам ничего принципиально не поменяется: за последний год эти документы и так смогли оформить лишь единицы. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Посольство США прекращает выдачу виз россиянам

Посольство США прекращает выдачу виз россиянам

"Практически, наверное, единицы россиян могли в течение последнего года, а то и больше, получить визы в Посольстве США в Москве. Эти визы практически невозможно было получить. Поэтому в этом плане ничего не меняется", — рассуждает представитель Кремля.

Песков отметил, что, если отматывать клубок российско-американских отношений в обратную сторону, станет очевидно, что предтеча этому — недружественные действия со стороны США.

Посольство США в Москве сокращает штат на 75%

Посольство США в Москве сокращает штат на 75%

Ранее в пятницу американское посольство в Москве сообщило, что с 12 мая сократит число предоставляемых консульских услуг, в частности приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Исключения будут сделаны, только когда речь идёт о "жизни и смерти".

Песков дал важный совет администрации США в диалоге с Россией

Песков дал важный совет администрации США в диалоге с Россией

Кроме того, стало известно, что Посольство США в Москве сокращает штат на 75%. Это связано с тем, что 16 апреля МИД РФ объявил ответные меры на санкции США. В частности, запретив наём иностранных сотрудников в американские диппредставительства.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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