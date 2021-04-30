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"Сходи исповедуйся": Чурикова осудила Проклову за признание о домогательствах известного актёра

По её мнению, актриса поступила как американская женщина, которые хотят таким образом "быть на виду и звучать в устах у всех".

30 апреля 2021, 10:00
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Актриса Инна Чурикова крайне негативно отозвалась о скандальном заявлении своей коллеги Елены Прокловой о домогательствах со стороны известного актёра, которым она подверглась в подростковом возрасте.

"Для меня то, что она сказала, — это просто за гранью. Я бы подумала, что говорить людям, а о чём промолчать. Я ей советую быть умнее. На мой взгляд, о таких вещах, если они её беспокоят, говорят в храме. Сходи исповедуйся", — сказала Чурикова порталу Teleprogramma.pro.

Проклова одной фразой ответила на травлю после интервью о домогательствах звёздного актёра

Проклова одной фразой ответила на травлю после интервью о домогательствах звёздного актёра

Актриса также добавила, что, по её мнению, Проклова поступила как "американская женщина", которые подобный трюк проворачивают сплошь и рядом для привлечения к себе внимания. По мнению Чуриковой, в 67 лет делать что-то подобное — уже моветон.

Напомним, ранее актриса Елена Проклова заявила, что в подростковом возрасте её домогался известный актёр. Якобы он вывез её в лес и трогал за грудь. Имени его артистка не назвала, но многие предположили, что это был Олег Табаков, ухаживавший за Прокловой в то время. После признания актриса подверглась травле как со стороны простых россиян, так и со стороны коллег. Проклову осудила и вдова Олега Табакова — Марина Зудина. Она заявила, что ей стыдно за пожилую женщину, которая пытается привлечь к себе внимание.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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