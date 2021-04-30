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Учёные назвали две самые заразные мутации ковида в России

На долю данных вариаций вируса приходится 27% и 33% инфицирований, но, какая из них станет доминирующей, эксперты сказать затрудняются.

30 апреля 2021, 09:35
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Учёные установили, что большинство новых случаев заражения ковидом в России связаны с двумя относительно старыми штаммами. Об этом свидетельствуют данные на портале virological.org.

Это штаммы B.1.317 и B.1.397+, на их долю приходится 27% и 33% новых заражений. Они появились в России весной 2020 года, но с тех пор стали встречаться всё чаще, а вот в других странах их обнаруживают достаточно редко. При этом новые разновидности вируса пока не распространились по стране — доля новых вариаций коронавируса в России составляет около 17%. Но учёные не исключают, что скоро на первое место по заражениям всё же может выйти британский штамм. При этом точный прогноз относительно доминирующей мутации пока сделать сложно.

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Кроме того, эксперты обнадёжили, что вакцины должны защищать от всех существующих вариаций коронавируса. Массовая вакцинация остаётся самым надёжным средством от возникновения новых вариантов ковида — просто потому, что если все привиты, то вирусу эволюционировать негде.

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Напомним, что, по данным на 30 апреля, в России за сутки выявили 8731 новый случай ковида. Больше всего заболевших в Москве (2662), Санкт-Петербурге (725), Подмосковье (651), Ростовской и Нижегородской областях.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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