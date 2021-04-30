Учёные назвали две самые заразные мутации ковида в России
На долю данных вариаций вируса приходится 27% и 33% инфицирований, но, какая из них станет доминирующей, эксперты сказать затрудняются.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Учёные установили, что большинство новых случаев заражения ковидом в России связаны с двумя относительно старыми штаммами. Об этом свидетельствуют данные на портале virological.org.
Это штаммы B.1.317 и B.1.397+, на их долю приходится 27% и 33% новых заражений. Они появились в России весной 2020 года, но с тех пор стали встречаться всё чаще, а вот в других странах их обнаруживают достаточно редко. При этом новые разновидности вируса пока не распространились по стране — доля новых вариаций коронавируса в России составляет около 17%. Но учёные не исключают, что скоро на первое место по заражениям всё же может выйти британский штамм. При этом точный прогноз относительно доминирующей мутации пока сделать сложно.
Кроме того, эксперты обнадёжили, что вакцины должны защищать от всех существующих вариаций коронавируса. Массовая вакцинация остаётся самым надёжным средством от возникновения новых вариантов ковида — просто потому, что если все привиты, то вирусу эволюционировать негде.
Напомним, что, по данным на 30 апреля, в России за сутки выявили 8731 новый случай ковида. Больше всего заболевших в Москве (2662), Санкт-Петербурге (725), Подмосковье (651), Ростовской и Нижегородской областях.
Выбор редакции
В России за сутки выявили 8731 новый случай ковида
Ковид и беременность: пугающие научные данные и мнения врачей
В России начался выпуск вакцины от коронавируса для животных
Песков заявил, что задержание адвоката Павлова не является прерогативой Кремля
"Пока нет ничего": В Кремле не получали информации от Киева по встрече Путина и Зеленского
Комментариев: 0