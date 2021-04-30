Учёные назвали две самые заразные мутации ковида в России

Это штаммы B.1.317 и B.1.397+, на их долю приходится 27% и 33% новых заражений. Они появились в России весной 2020 года, но с тех пор стали встречаться всё чаще, а вот в других странах их обнаруживают достаточно редко. При этом новые разновидности вируса пока не распространились по стране — доля новых вариаций коронавируса в России составляет около 17%. Но учёные не исключают, что скоро на первое место по заражениям всё же может выйти британский штамм. При этом точный прогноз относительно доминирующей мутации пока сделать сложно.