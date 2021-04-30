В России начался выпуск вакцины от коронавируса для животных

Научный институт Россельхознадзора начал выпускать антикоронавирусную вакцину для животных "Карнивак-ков". Об этом сообщила советник главы ведомства Юлия Мелано.

"Произведена первая партия вакцины "Карнивак-ков" для профилактики новой коронавирусной инфекции у животных (CoViD-19) в объёме 17 тысяч доз. Партия произведённой вакцины уже забронирована и в кратчайшие сроки будет направлена в ряд городов и регионов РФ", — цитирует её ТАСС.

Мелано также добавила, что ведомство собирается увеличить максимальный объём производимой вакцины с трёх миллионов доз в месяц до пяти. Кроме того, она огласила список городов, в которые будет отправлена первая партия. Это Москва (а также Подмосковье), Санкт-Петербург, Владимир, Киров, Ижевск, Иркутск, Магнитогорск, Новосибирск, Рязань, Челябинск, Тверь, Тольятти и города Крыма.

Заинтересовались подобным уникальным лекарством и за рубежом, например, в Германии, Греции, Польше, Австрии, Казахстане, Таджикистане, Малайзии, Таиланде, Корее, Ливане, Иране, Аргентине. Россельхознадзор также готовит досье на регистрацию вакцины в ЕС.

Как уже сообщал Лайф, в России приступили к разработке вакцины от CoViD-19 для животных в августе прошлого года. Толчком к созданию препарата стало уничтожение на фермах в Голландии и Дании миллионов куньих, которые были переносчиками заболевания. И 31 марта 2021 года было объявлено, что РФ зарегистрировала первую в мире антиковидную вакцину для животных.

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