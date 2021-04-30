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Эксперты предрекли дефицит автомобилей в России

Это может произойти из-за того, что производство микрочипов не соответствует спросу и авторынок не является приоритетом в поставке.

30 апреля 2021, 09:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российский авторынок может столкнуться с дефицитом автомобилей почти всех известных марок. Об этом сообщила газета "Известия". По данным издания, причина в том, что во время пандемии произошло снижение спроса на автомобили, а теперь, когда он восстанавливается, не хватает полупроводников для производства достаточного количества авто. Ещё больше ситуацию усугубили снегопад в Техасе и пожар на территории одного из предприятий Renesas в Японии, крупнейшего обработчика кремниевых плат.

И хотя эти заводы вновь начали работу, они ещё долгое время не смогут полностью удовлетворить спрос на микрочипы, ведь на создание одного полупроводника уходит до полугода кропотливой работы, а приоритетом их поставки является вовсе не авторынок, а заводы по производству смартфонов и игровой техники.

"Нехватка автомобильных микрочипов действительно влияет на рынок. К примеру, не хватает схем, которые управляют мультимедиа или пневмоподвеской — для автомобилей премиального сегмента данные опции крайне важны", — сказал директор по маркетингу "Авилона" Андрей Каменский.

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Нехватка уже ощущается у таких компаний, как Audi, BMW, Mercedes, Jaguar Land Rover, Cadillac, Chevrolet. Согласно подсчётам экспертов, из-за недостатки микрочипов в первом квартале будет отложено производство примерно миллиона автомобилей по всему миру, а спрос автопрома на чипы будет полностью удовлетворён не раньше второго полугодия 2021-го.

Ранее Лайф уже писал о нехватке микрочипов на мировом рынке. Кризис только начинается, но прогнозы делаются самые неутешительные.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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